Партизани зазначають, що росіяни панікують через повернення півострова під контроль Києва.

Окупанти готуються вивозити з тимчасово окупованого Криму до Російської Федерації політв'язнів. Загарбники відравлять спецвагони у складі пасажирського поїзда "Севастополь – Москва".

"Рашисти панікують, що не зможуть утримати Крим, коли сили оборони України підійдуть до Перекопського перешийка, через велике повстання на території самого півострова за участю патріотично налаштованих українців і противників путінського режиму", - йдеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

Відзначається, що переправлення політв'язнів пройде в найближчі дні.

Відео дня

"Від наших агентів надійшла інформація, що окупанти найближчими днями планують переміщення політв'язнів з Криму на територію РФ. Спецвагони підуть у складі пасажирського поїзда "Севастополь – Москва". Сама процедура здійснюється на залізничному вокзалі "Сімферополь пасажирський", перед пішохідним мостом. Склад зустрічної варти не менше 20 солдатів і двох офіцерів. Інформація вже передана в потрібні руки", - вказали партизани.

Ситуація в Криму - останні новини

Росіяни за час окупації українського півострова кидали у в'язниці всіх, хто був не згоден. Люди роками без суду і слідства сиділи в СІЗО, не маючи доступу до медичної допомоги і часто піддаючись жорстоким тортурам.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив 5 червня 2023 року, що російські загарбники переводять політв'язнів з Криму в таємний СІЗО в тимчасово окупованому селі Чонгар Херсонської області.

При цьому не варто забувати, що росіяни перед кожною своєю втечею вивозили не тільки крадені цінності, але і всіх ув'язнених.

Вас також можуть зацікавити новини: