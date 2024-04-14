Йдеться про кордон з Угорщиною.

Четверо поляків на квадроциклах та мотоциклі незаконно перетнули кордон України, справу скеровано до суду.

Як зазначається у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України, осіб, які незаконно потрапили до України, затримав наряд відділення інспекторів прикордонної служби "Бодалово" Мукачівського загону.

"Порушників, які поза пунктами пропуску трьома квадроциклами та мотоциклом перетнули кордон з Угорщини в Україну виявили за допомогою біспектральної камери. На їх затримання негайно висунулась група реагування", - розповіли у ДПСУ.

Чоловіків затримали, ними виявились громадяни Польщі.

"Іноземці пояснили, що є членами спільноти, яка займається екстремальним прокатом кросових мотоциклів та квадроциклів", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що у квітні в Польщі стартувала акція під назвою "2222 км", зміст якої полягає в тому, що добровольці, які беруть у ній участь, зобов’язані проїхати маршрутом від Кракова до Стамбула, долаючи щодоби близько 300 км здебільшого бездоріжжям.

"Через проблеми зі зв’язком, іноземці заблукали, втратили орієнтування на місцевості і незчулися, як опинилися на території України", - пояснили прикордонники.

Так, стосовно громадян Польщі було складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Справи було скеровано до суду. Згодом, в порядку реадмісії, іноземців повернуть до Угорщини.

Втеча з України - останні новини

На Волині судили чоловіка, який, аби виїхати за кордон, купив підроблені документи, що свідчили про опікунство над малолітньою дитиною.

Коли він отримав документи, то 8 червня 2023 року намагався перетнути кордон через пункт пропуску "Ягодин". Утім, під час проходження контролю прикордонники виявили, що документи, які надав Владислав Л., є підробленими.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину, суд призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 136 тисяч гривень.

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