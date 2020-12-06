Поліцейські знайшли розірваний одяг потерпілої.

На Закарпатті жінка заявила у поліцію, що її зґвалтували четверо чоловіків іншої національності. Правоохоронці затримали підозрюваних.

Читайте такожЗґвалтування школярки у Рівному: військовослужбовця взяли під вартуПро це повідомляє патрульна поліція області.

За словами потерпілої, четверо чоловіків схопили її на вулиці й силоміць посадили в авто. Після цього привезли у свій будинок і зґвалтували. Патрульні викликали для жінки швидку допомогу.

Правоохоронці під’їхали до вказаного потерпілою будинку і виявили там чотирьох імовірних винуватців, на яких прямо вказала заявниця. Під час огляду подвір’я будинку охоронці порядку знайшли розірваний одяг жінки.

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Автор: УНІАН