Псевдореферендум проводитиметься у період з 1 травня по 10 травня.

У Херсонській області на початку травня російські окупаційні війська планують провести псевдореферендум для створення так званої "ХНР".

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила в соціальній мережі Facebook.

За її словами, у Херсоні планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення.

"За інформацією свідків, у типографії міста Нова Каховка друкують "бюлетені" для проведення "референдуму". Вочевидь усі протоколи про результати "голосування" будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру", - наголошується у повідомленні.

Провести псевдореферендум планують з 1 травня по 10 травня. "У цей період мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та відключити весь зв'язок", - додала Денісова.

"Провести "референдум" загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами "Херсон – це Україна!", незважаючи на застосування рашистами зброї та силового розгону мітингів", - зазначила омбудсмен.

Окупація росіянами Херсона: стисло

Окупанти з 2 березня тимчасово контролюють Херсон та околиці. Відтоді місцеві мешканці постійно виходять на проукраїнські мітинги.

Завдяки сильному опору громадянського суспільства росіяни раніше вже провалили пропагандистську акцію з "визнанням "ХНР".

На тлі повідомлень про можливий наступ українських військ російські рашисти почали активну зачистку проукраїнських активістів.

За даними Times, у зв’язку з тим, що місто не підкоряється контролю окупантів ФСБ РФ підготувала план "великого терору" проти тамтешнього населення без врахування можливої кількості смертей.

Завдяки супутникам на території міста знайшли вже 800 нових могил.

Після розголосу звірств РФ у Бучі окупанти почали зачищати докази своїх злочинів, зокрема, спалюючи убитих громадян України у мобільних крематоріях.

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