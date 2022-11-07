Кошти, віддані за авто, яке колись належало Фреді Мерк'юрі, підуть на створення ультрасучасного центру реабілітації та протезування Superhumans.

Виявилось, що українець, який придбав вінтажне авто артиста Андрія Данилка на аукціоні у Лондоні, не вперше відзначається гучним придбанням. Раніше він придбав мікрофон переможців Євробачення 2022 – гурту Kalush Orchestra.

Йдеться про CEO криптовалютної біржі WhiteBIT Володимира Носова. Про новий аукціонний "трофей" він розповів на своїй сторінці в Instagram:

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"Сьогодні я став володарем унікального лота. Це Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, на якому Фредді Мерк'юрі їздив до останніх днів свого життя. Це був благодійний лот на аукціоні Sothebys від Вєрки Сердючки".

Кошти, віддані за авто, підуть на створення ультрасучасного центру реабілітації та протезування Superhumans.

Як Носов придбав мікрофон Kalush Orchestra

Раніше переможці Євробачення 2022 Kalush Orchestra назвали ім'я українця, який викупив їхній кубок за $900 тисяч. Як розповів гурт , це - CEO криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов.

Музичний колектив вирішив не приховувати й обличчя героя, який виклав чималеньку суму за такий "трофей" на аукціоні.

Мікрофон Kalush Orchestra Носов придбав за 900 тисяч доларів, які було направлено на закупівлю комплексу безпілотників для ЗСУ.

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