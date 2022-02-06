Учасники маршу пройшли від парку Тараса Шевченка до Майдану Незалежності.

У центрі Києва в неділю, 6 лютого, відбулася акція іноземних громадян на підтримку України, котра протистоїть російської агресії.

Учасники Міжнародного маршу єдності за Україну зібралися в парку імені Тараса Шевченка, після чого пішли на Майдан Незалежності. На Майдані вони заспівали гімн України.

Десятки людей, які прийшли на акцію, несли прапори США, ЄС, Великої Британії, Швеції, Данії, Канади та низки інших держав, а також скандували "Слава Україні! Героям слава!".

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Як повідомляє Радіо свобода, в акції взяли участь іноземні активісти та акредитовані в столиці журналісти, усього близько сотні людей.

"Настав час міжнародній спільноті показати нашу солідарність перед подальшою російською агресією. Повна підтримка України", - відзначали організатори заходу.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

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