Дозволи на провадження іноземними вишами освітньої діяльності в Україні видаватиме Міністерство освіти та науки.

Іноземні заклади вищої освіти тепер можуть відкривати свої філії в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства освіти та науки України з посиланням на оприлюднену постанову Кабінету міністрів № 304 від 24 березня «Про затвердження Положення про особливості утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти», підготовлену на виконання абзацу шостого ч. 9 ст. 33 закону «Про вищу освіту».

Коментуючи це рішення уряду, заступник міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко зазначив, що заклади вищої освіти України продовжують інтегруватися до європейського освітнього простору.

«Тож відтепер на території Україні передбачено можливість утворення територіальних відокремлених структурних підрозділів іноземних закладів вищої освіти. Отже, найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах», – сказав він.

Провадження освітньої діяльності підрозділом іноземного закладу вищої освіти буде здійснюватися на підставі дозволу, виданого МОН.

Читайте такожЧотири українські університети увійшли до рейтингів найкращих у світі

Згідно з прийнятим рішенням, іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче, ніж 3000.

Не надаватиметься дозвіл на утворення структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти, який є юридичною особою з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта або юридичною особою, зареєстрованою на території держави-агресора або держави-окупанта, або юридичною особою, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом держави-агресора або держави-окупанта.

Як повідомляється, встановлено обмеження на створення та функціонування територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти в містах Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька