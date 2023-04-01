За словами заступниці міністра оборони Маляр, важливо, щоб українським захисникам на фронті було на кого спертися, а капелани – саме ті люди, на яких може спиратися українська армія.

В Україні у храмі Святої Софії Премудрості Божої відбувся перший випуск військових капеланів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Сьогодні без перебільшення історична подія!... Мала честь вручати перші дипломи нашим військовим священнослужителям", - прокоментувала вона.

"Нам потрібна велика армія капеланів, людей світла і сильного духу, котрі будуть підтримувати українських захисників і захисниць. На фронті стає зрозуміло, що невіруючих бійців немає", - зазначила вона.

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За словами Маляр, дуже важливо, щоб українським захисникам на фронті було на кого спертися, а капелани – саме ті люди, на яких може спиратися українська армія.

Військові капелани в Україні

30 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про Службу військового капеланства. Законом встановлено, що Служба військового капеланства - окрема структура у складі ЗСУ, Національної гвардії.

Військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації. Обов'язковою вимогою для зайняття посади військового капелана є наявність вищої богословської освіти. Військові капелани проходять навчання у навчальному центрі ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.

4 жовтня 2022 року у ЗСУ розпочала роботу Служба військового капеланства.

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