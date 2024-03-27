Ця ініціатива фактично легалізувала б принцип "війна для бідних", а це неприпустимо, заявили у комітеті.

Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки.

Про це в коментарі LIGA.net розповів нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін. За його словами, обговорення відбулося 25 березня.

Нардеп зазначив, що були окремі пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, але вони були відхилені "навіть без обговорення".

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"Метою законопроекту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо!" – наголосив нардеп.

Копитін зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд. Ймовірно, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування.

Економічне бронювання - останні новини

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про роботу уряду над новим підходом до системи економічного бронювання працівників від мобілізації. За його словами, можуть розглядатися підприємства, які мають, наприклад, податкове навантаження вище за середнє у відповідній галузі.

Своєю чергою голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що до кінця березня в парламенті зареєструють законопроєкт про економічне бронювання.

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