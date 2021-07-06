У компанії вибачилися і пообіцяли, що звернуться до правоохоронців з приводу дій своїх співробітників.

Українське представництво компанії JBL втрапило в політичний скандал. В Instagram-акаунті компанії була оприлюднена мапа України без Криму і Донбасу.

Так, в ніч на 6 липня на сторінці компанії з'явилася сторіз з картою і питанням «А з якого ти міста?». Публікація викликала негативну реакцію користувачів, тож сьогодні JBL принесла вибачення.

«Ми офіційно приносимо вибачення всім українцям за помилку, яка сталася вчора о 23-30. Наша позиція незмінна: "Ми вважаємо, що Крим, Луганськ і Донецьк - це територія України". Ми змінимо частину команди, яка призвела до помилки, і будемо звертатися в правоохоронні органи з проханням дати правову оцінку вчинку співробітників», - йдеться в повідомленні.

Окремо згадується, що музикант Олег Собчук і група СКАЙ, які співпрацюють з компанією, не мають до помилки жодного стосунку.

Директор з маркетингу у Karma Digital, яка є офіційним дистриб'ютором JBL в Україні, Артем Малиш у коментарі "ТСН" пояснив причину помилки людським фактором.

"У нас, на жаль, сталася помилка, яка увійшла у наші сторіз в JBL Ukraine. Сталася вона тому, що по завершенню нашого незалежного велотуру, який ми підтримували і готували десь місяці два, просто була фізична втома СММ-ника і нашої команди, яка далася взнаки. Ми не перевірили публікацію, як завжди це робимо. Ми приносимо офіційні вибачення перед усіма прихильниками JBL в Україні. Нам прикро, що так сталося. Але позиція компанії така, що Крим - це Україна, Донецьк і Луганськ - це Україна", - зазначив він.

За словами Малиша, карта була взята співробітником з Google.

"Карту без Криму та Донецька і Луганська СММ-ник просто взяв у Google, а оскільки, якщо загуглити "карта України у векторі" - видає саме російські її варіанти, так і сталося", - вказав посадовець компанії.

За його словами, компанія і її співробітники готові нести відповідальність за цю помилку згідно із законодавством України.

JBL - американська компанія-виробник електроніки та аудіотехніки. В Україні відома насамперед за своїми портативними колонками та навушниками.

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Автор: Дмитро Захаров