Зараз в країні діє карантин вихідного дня.

Жорсткий карантин в Україні слід ввести на новорічні свята, однак повідомити про такі плани слід заздалегідь.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи свою ініціативу, про яку повідомив раніше, передає ТСН.

Глава Мінкульту пояснив, що озвучена ініціатива є його особистою позицією.

"Я не викрадач Різдва. Це моя точка зору, яка виникла через дискусію з приводу карантину вихідного дня. Певною мірою обмеження нам потрібні, тому що є високі цифри захворювання. Очевидно, що також потрібно прогнозування. Креативній індустрії, сфері культури, малому і середньому бізнесу потрібно розуміти, коли можуть бути додаткові обмеження", - зазначив Ткаченко.

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На новорічні свята в країні традиційно спостерігаються великі скупчення людей, констатує міністр. Щоб їх уникнути він пропонує "обмежувальний період" на два-три тижні.

"Я не знаю, в якій формі, але це дало б бізнесу можливість прогнозувати свої збитки, плани про те, яким чином можна було б діяти зараз, перед святами, під час свят, і після свят", - сказав міністр культури.

Карантин в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 Листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кафе і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" у вихідні бізнесу.

Пізніше Верховна Рада провалила голосування з рекомендацією Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Юрій Годован