Міська влада звернулася до релігійних організацій усіх конфесій, враховуючи наближення Великодніх свят.

Влада Києва звернулася до релігійних громад з проханням призупинити проведення масових богослужінь і організувати відеотрансляції.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

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"Враховуючи наближення свят, міська влада звернулася до релігійних організацій усіх конфесій з проханням призупинити проведення масових богослужінь та як альтернативу забезпечити відеотрансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет. На жаль, ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві все ще невтішна. Місто продовжило дію суворих карантинних обмежень до 30 квітня та сподівається на підтримку та розуміння з боку релігійних громад, адже зберегти життя та здоров’я киян – наша головна мета", – прокоментував Мондриївський.

Що цьому передувало

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що місто готує Додаткові протиепідемічні заходи, щоб після Великодніх свят не сталося інфекційного вибуху. Заходи будуть затверджені постійною Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Коронавірус у Києві: що відомо

У Києві за минулу добу було зафіксовано 1609 нових випадків коронавірусу, від ускладнень коронавірусної хвороби за добу померли 49 осіб. Всього за період пандемії в столиці зареєстровано 4121 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 183300.

Одужали за минулу добу в Києві 1156 осіб. Всього коронавірусну хворобу подолали 114396 жителів столиці.

Міський голова Києва Кличко заявив, що великою залишається кількість летальних випадків від вірусу в столиці, з початку цього тижня – за 5 діб – у Києві померла 231 людина.

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Автор: Інна Андаліцька