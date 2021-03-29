За словами мера Андрія Садового, попри посилений карантин, динаміка захворюваності на COVID-19 не спадає, а, навпаки, зростає.

У Львові через складну ситуацію з COVID-19 можуть зупинити рух громадського транспорту.

Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, про це заявив мер Андрій Садовий.

"Попри локдаун, динаміка не спадає, навпаки, є ріст… Сьогодні на штабі будемо обговорювати питання посилення карантину. Як би цього не хотілось, але стоїть питання про закриття дитячих садочків та курсування громадського транспорту. Це дуже непрості рішення, тому ми до останнього думаємо, як виходити із критичної ситуації", - сказав він.

За його словами, із 1,3 тис. ліжок, які є в міських лікарнях для пацієнтів з COVID-19, станом на сьогодні буде зайнято вже 1 тис.

"Зараз стоїть завдання мати 2 тис. таких ліжкомісць… Якщо кожного дня буде поступати по 50-70 нових хворих, то ситуація буде дуже критичною. Якщо нічого не зміниться, то може бути загальноукраїнський локдаун", - повідомив Садовий.

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Коронавірус у Львові: що відомо

За останню добу у Львівській області зареєстровано 820 нових випадків COVID-19.

У Львові з 19 березня до 4 квітня ввели посилений карантин.

Згодом Державна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила запровадити з 25 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки через розповсюдження COVID-19 у Львівській області.

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Автор: Світлана Макринська