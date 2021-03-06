Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що наразі причин переведення столицю в "червону" зону немає.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) сьогодні, 6 березня, опублікувало оновлений перелік зон епідемічної небезпеки, згідно з яким Київ потрапив в "помаранчеву" карантинну зону.

Відповідний перелік був оприлюднений на сайті МОЗ.

Читайте такожУ Закарпатській області з 8 березня встановлюється "червоний" рівень епіднебезпеки

Рішення по Києву було прийняте у зв’язку з тим, що станом на 6 березня показник госпіталізацій в столиці становить 60,2 на 100 тисяч населення при нормі 60.

Крім Києва, до "помаранчевої" зони потрапили Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька.

аким чином, відповідно до індикаторних показників для визначення регіонів зі значним поширенням коронавірусу до "червоної" зони потрапили Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області.

Обмеження та заборони "червоної" карантинної зони:

заборонена діяльність ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо, закладів громадського харчування;

не працюватимуть навчальні заклади, окрім дитячих садочків та початкових класів;

будуть зачинені непродовольчі ринки та магазини, спортивні зали, басейни, фітнес-центри;

буде введена заборона зупинки поїздів у регіоні;

працюватимуть банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки, всі продовольчі магазини.

Варто зазначити, що в уряді вже заговорили про нову хвилю недуги і можливе запровадження локдауну. Наразі спалах хвороби, каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль, намагатимуться приборкати в межах регіонів. Утім, якщо більша частина України опиниться в "червоній" зоні, уряд знову може запровадити загальнодержавний локдаун, на кшталт січневого.

Карантин в Україні: що відомо

Як повідомляється на Урядовому порталі, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у суботу, 6 березня, сказав, що ситуація в Києві відповідає показникам для "помаранчевої" зони. За його словами, наразі причин переведення столицю в "червону" зону немає.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 30 квітня 2021 року та встановив його адаптивну модель з чотирма рівнями епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України буде продовжено режим надзвичайної ситуації до 30 квітня і встановлено в цілому в країні або на території окремих регіонів "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівні епідемічної небезпеки. Станом на 1 березня Київ був у "жовтій" зоні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець