У рамках всеукраїнського карантину запроваджуються додаткові обмеження.

Цієї суботи, 19 грудня, по всій території України починають діяти нові обмеження у рамках протикоронавірусного карантину.

Нові карантинні заборони в Україні

Дію карантину в Україні продовжено до кінця зими, тобто – до 28 лютого 2021 року. Водночас відсьогодні додатково заборонено:

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей із більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

проведення у розважальних закладах і закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках або в галереях, якщо у залах перебуває більш ніж одна особа на 10 кв. м;

роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. При цьому в ніч з 31 грудня на 1 січня 2021 року робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00.

релігійні заходи: у приміщенні за умови присутності більш ніж однієї особи на 5 кв. м; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Обмеження, які продовжують діяти без змін

Водночас разом із новими заборонами на території України продовжують працювати й інші протиепідемічні заходи. Зокрема, під забороною:

перебування у громадському транспорті та громадських місцях без надітої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;

самовільне залишення місця ізоляції чи обсервації;

проведення масових культурних (у т. ч. концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь більш як 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 м між учасниками (винятки: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату й заходи необхідні для забезпечення роботи органів влади);

робота кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу;

перевезення у пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро);

проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

розміщення у закладах харчування більш ніж 4 повнолітніх осіб за одним столом і коли відстань між столами менш як 2 метри;

робота суб'єктів господарювання, в яких працівники не забезпечені масками, не нанесено маркування щодо дистанції між клієнтами в 1,5 метри, а відвідувачі не мають правильно надітих засобів індивідуального захисту;

перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими винятками);

діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів);

відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та персоналу закладу освіти;

проведення планових заходів з госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, допомоги під час пологів, лікування онкохворих, високоспеціалізованої (третинної) меддопомоги та іншої невідкладної меддопомоги);

робота спортивних залів та фітнес-центрів, якщо в них перебуває більш ніж одна особа на 20 кв. м;

відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців;

перетин КПВВ на тимчасово окуповані території ОРДЛО та Криму іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими винятками);

відвідування сторонніми особами закладів соцзахисту, в яких перебувають окремі категорії громадян (люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями та інше).

Особливості роботи кафе та ресторанів

У грудні поточного року, січні 2021 року кафе та ресторани в Україні працюватимуть за таким графіком:

від 19 грудня до 30 грудня – працюватимуть з 07:00 до 23:00 (крайній чек має бути до 22:00), а з 23:00 до 07:00 дозволяється лише доставка та замовлення на винос;

новорічна ніч – 31 січня дозволено роботу з 07:00 й до 01:00 наступного дня, 1 січня 2021 року;

від 1 до 7 січня – працюватимуть з 07:00 до 23:00 (крайній чек має бути до 22:00), а з 23:00 до 07:00 дозволяється лише доставка та замовлення на винос;

від 8 до 24 січня – роботу закладів харчування повністю заборонено через загальноукраїнський локдаун. Дозволяється лише доставка та замовлення на винос.

Що змінюється для закладів освіти з 19 грудня

Актуальні протиепідемічні заходи стосуються, зокрема, й закладів освіти. На період дії карантину не дозволяється:

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами у понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти, якщо на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;

проводити у закладах освіти масові святкові заходи.

При цьому додатково до обмежувальних заходів на період з 8 до 24 січня 2021 року заборонено відвідувати заклади освіти, незалежно від форми власності її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.

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Автор: Аліна Вишневська