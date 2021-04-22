У Лубнах Полтавської області у лікарні з тяжко хворими на коронавірус під час перевірки очільника відділення інтенсивної терапії застали у нетверезому стані.
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«Алкотестер показав 1.9 проміле алкоголю у його крові. Депутати приїхали перевіряти цю реанімацію після скарги родичів. Донька пацієнта, що помер в цій реанімації переконує, що за хворими там погано доглядають – не дають пити, не миють і не перевдягають лежачих пацієнтів», – говориться у сюжеті.
Зазначається, що хворі у відділенні перебувають на кисневій підтримці та апаратах ШВЛ.
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