Алкотестер показав 1.9 проміле алкоголю у його крові.

У Лубнах Полтавської області у лікарні з тяжко хворими на коронавірус під час перевірки очільника відділення інтенсивної терапії застали у нетверезому стані.

Читайте такожСтепанов повідомив, чи планують в Україні посилювати карантин на ВеликденьПро це йдеться у сюжеті ТСН.

«Алкотестер показав 1.9 проміле алкоголю у його крові. Депутати приїхали перевіряти цю реанімацію після скарги родичів. Донька пацієнта, що помер в цій реанімації переконує, що за хворими там погано доглядають – не дають пити, не миють і не перевдягають лежачих пацієнтів», – говориться у сюжеті.

Зазначається, що хворі у відділенні перебувають на кисневій підтримці та апаратах ШВЛ.

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Автор: Катерина Шварц