На бульварі Миколи Міхновського прорвало трубопровід.

У Києві на бульварі Миколи Міхновського стався прорив трубопроводу, тому рух транспорту в напрямку мосту Патона ускладнений. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Зазначається, що на місці вже працюють усі відповідні служби.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" - сказано в повідомленні.

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На фото видно, як вода підтопила вулицю. У поліції не уточнюють, якою водою заливає дорогу, але, ймовірно, йдеться про прорив трубопроводу з гарячою водою.

Пізніше стало відомо, що фахівці "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження тепломережі поблизу станції метро "Звіринецька". У КМДА повідомили, що витік води на проїжджу частину припинено.

"Аварійно-відновлювальна бригада відключила пошкоджену ділянку тепломережі та розпочала підготовку до проведення ремонтних робіт. Частково обмежено рух смугою громадського транспорту на бульв. Миколи Міхновського", - йдеться у повідомленні.

Бульвар затоплює не вперше

Як повідомляв УНІАН, у квітні два роки тому бульвар Міхновського (колишній Дружби народів) в Києві в результаті прориву труби затопило гарячою водою.

Окріп тік по проїжджій частині і збирався в локальні гарячі озера. Бульвар і прилеглі провулки заволокло парою, що створило в окремих місцях навколонульову видимість.

В КМДА повідомляли, що трубу прорвало біля будинку 24/2. Також зазначалося, що пошкоджений трубопровід діаметром 700 мм був введений в експлуатацію в 1961 році.

Через аварію тоді утворилася велика автомобільна пробка.

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