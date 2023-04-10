Через прорив труби з гарячою водою важлива магістраль столиці перетворилася на вулицю з Сайлент Хілл.

Бульвар Міхновського (колишній Дружби народів) в Києві в результаті прориву труби затопило гарячою водою. Вражаючими кадрами очевидці діляться в соцмережах.

Як видно з опублікованих фотографій і відео, окріп тече просто по проїжджій частині і збирається в локальні гарячі озера. Бульвар і прилеглі провулки заволокло парою, що створило в окремих місцях навколонульову видимість.

В КМДА повідомляють, що трубу прорвало біля будинку 24/2. Зараз витік вдалося локалізувати, комунальники вже почали підготовку до ремонтних робіт. Завершити їх планують протягом доби.

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"Пошкоджений трубопровід діаметром 700 мм був введений в експлуатацію в 1961 році", – підкреслили в КМДА.

Через аварію утворилася велика автомобільна пробка. Поліція рекомендує об'їжджати місце прориву через вулицю Товарну і за можливості враховувати дану проблему при плануванні свого маршруту.

Комунальні аварії в Києві

Аварії на міських водопровідних мережах – звичне явище для Києва. Рік тому в Києві утворився справжній гарячий гейзер, коли в районі Кільцевої дороги та проспекту Глушкова лопнула труба з гарячою водою.

А зовсім недавно частина споживачів столиці залишилася без світла. Але причиною був не ворожий обстріл, а сама банальна погода.

До слова, комунальні біди трапляються і в інших містах. Днями в Краматорську прорвало дамбу одного з водосховищ, в результаті чого було затоплено не менше 260 будинків.

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