Автор книги Вахтанг Кіпіані заявив, що його на засідання комітету не запросили.

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова переніс розгляд питання щодо заборони видавництву Vivat розповсюджувати книгу Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» через епізоди про тодішнього адвоката Стуса, а нині народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Як передає кореспондент УНІАН, комітет розпочав розгляд питання, однак виявилося, що Кіпіані на засідання комітету не запросили.

Адвокат Медведчука Ігор Кириленко зазначив, що йдеться, зокрема, про необхідність вилучення неправдивого, з точки зору Медведчука, епізоду твору про те, він нібито був представлений адвокатом до Стуса від КДБ. Адвокат наголошував, що автор книги не міг жодним документом підтвердити свої твердження. Позиція голови комітету Нестора Шуфрича (фракція «ОПЗЖ») збіглася з позицією адвоката Медведчука. Він нагадав, що є рішення суду, який визнає це твердження Кіпіані неправдивим.

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Народний депутат від «Слуги народу» Тетяна Циба підкреслила, що автор книги має право висловлювати своє бачення історичних подій і їх учасників. За її словами, йдеться про оціночні твердження автора, на які він має право. Вона зазначила, що інакше можна говорити про цензуру, про згортання свободи слова.

У відповідь адвокат Медведчука запитав, чи сприйматиме Циба як оціночне твердження, якщо хтось про неї напише, що вона їсть «младєнцев по утрам»? Але інші учасники засідання йому зауважили, що це некоректне порівняння.

Народний депутат від «Голосу» Соломія Бобровська назвала дивною ситуацію, що це питання розглядається за відсутності автора книги Кіпіані.

Шуфрич відповів, що Кіпіані запрошували, а він не прийшов.

Тоді Бобровська зателефонувала Кіпіані та включила на телефоні динамік, щоб розмову чули всі присутні. Кіпіані заявив, що його на засідання комітету не запрошували, і що розгляд питання без його аргументації є неприйнятним.

Після цього члени комітету вирішили перенести на наступне засідання розгляд даного питання і запросити на нього Кіпіані, представника видавництва та адвоката Медведчука.

Що передувало?

19 жовтня Дарницький райсуд Києва зобов’язав видалити з книги Кіпіані "Справа Василя Стуса" згадки про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Медведчука, який був адвокатом поета, і заборонив поширення накладу книги без дозволу Медведчука.

Після винесення цього судового рішення попит на книгу різко зріс. У зв’язку з цим видавництво Vivat замовило друк додаткового накладу книги у 15 тис. примірників.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пообіцяв закупити для національних бібліотек частину тиражу видання. Сьогодні Ткаченко повідомив, що виконав свою обіцянку.

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Автор: Надя Пришляк