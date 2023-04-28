Михайло Шаманов зазначив, що ситуація в столиці України зараз спокійна.

Спікер Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов пояснив, чи варто очікувати жителям і гостям столиці України збільшення комендантської години восени. Він зазначив, що прогнози робити ще рано.

"Прогнози річ невдячна. Все залежить від оперативно-тактичної ситуації. Загалом від ситуації з повітряними атаки та від ситуації на фронті", - зазначив чиновник в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що в Києві ситуація стабільна.

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"Скорочено комендантську годину, що дало можливість бізнесу працювати на годину довше", - підсумував Шаманов.

Крім того, він повідомив, що в результаті падіння уламків російської ракети під час нічної атаки в Оболонському районі була пошкоджена локальна лінія електромережі та дорожнє покриття.

Комендантська година в Києві - що відомо

Через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року в Україні запровадили комендантську годину. 26 березня 2023 року в Києві на годину скоротили комендантську годину. Тепер він починається з 00:00, а не з 23:00, як раніше. Закінчується комендантська година в Києві о 05:00.

Крім того, в інших регіонах також скорочували комендантську годину. Його тривалість може відрізнятися в різних містах.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці і в інших громадських місцях, а також переміщатися на транспорті або пішки. У разі повітряної тривоги українці під час комендантської години можуть дійти до ближнього притулку.

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