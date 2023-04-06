Київські супермаркети подовжили свій графік роботи.

Мережі супермаркетів "Сільпо", Novus та АТБ повідомили, як скорочення комендантська година у Києві вплинуло на роботу їхніх столичних торгових точок.

Про це компанії розповіли в коментарі УНІАН.

У "Сільпо" зазначили, що після скорочення комендантської години в Києві вони продовжили час роботи 83 київських супермаркетів до 23:00, семи супермаркетів – до 00:00, ще два працюватимуть - до 22:30 і 21:00 відповідно. Коли раніше переважна більшість їхніх магазинів у Києві працювали до 22:00.

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"Кількість гостей у київських магазинах у вечірній час дещо збільшилася в перші дні після зміни графіків роботи. Найбільш активним часом для відвідування магазину для киян залишається 18:00 - 21:00. Однак майже вдвічі зросла відвідуваність "Сільпо" в проміжку між 22:00 і 23:00", – повідомили в компанії.

Разом з тим з 27 березня всі магазини Novus в Києві працюють до 22:00. У мережі підкреслюють, що вони готові і прагнуть працювати довше, але робота метро тільки до 23:00 є серйозним обмеженням для переміщення людей і не дозволяє їм продовжити робочий день до 23:00 в більшості магазинів.

"Скорочення комендантської години, перехід на роботу до 22:00 і продажу алкоголю до 21:00 дозволили нам за перший тиждень збільшити оборот на 1,5%", – розповіли в мережі.

При цьому в 23 магазинах АТБ Київського регіону графік роботи збільшився на 50 хвилин. Раніше торгові точки працювали з 05:00 до 23:00 - відтепер з 05:00 до 23: 50.

"Скорочення комендантської години в Києві суттєво не вплинуло на роботу магазинів мережі АТБ", – зазначили в компанії.

Комендантська година в Києві

26 березня 2023 року в Києві на годину скоротили комендантську годину. Тепер він починається з 00:00, а не з 23:00, як раніше. Закінчується комендантська година в Києві о 05:00.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці і в інших громадських місцях, а також переміщатися на транспорті або пішки.

Виходити на вулицю дозволено тільки для того, щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.

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