Люди кидали сумки та ставали на коліна, а деякі парафіяни відзначилися особливо тісним спілкуванням з іконами.

Сьогодні намісник Лаври Павло провів свій фінальний "шабаш" й востаннє окропив святою водою віруючих Української Православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) у стінах Лаври.

Як відомо, до 29 березня Міністерство культури України зобов'язало УПЦ МП офіційно покинути територію та приміщення заповідника Києво-Печерська Лавра.

Богослужіння розпочалося о 6.30. В очікуванні молитви зібралася ціла черга віруючих УПЦ МП: люди кидали сумки та стояли на колінах.

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Одну парафіянку охоронцеві Павла навіть довелося притримати за лоб: рука "московського патріархату" накрила її з вікна шикарного автомобіля.

Деякі віруючі УПЦ МП відзначилися особливо пристрасними схиляннями перед іконами.

УПЦ МП залишає українську Лавру

Нагадаємо, що 10 березня адміністрація заповідника "Києво-Печерська Лавра" заявила про розірвання з УПЦ МП договорів на оренду приміщень у зв'язку з низкою порушень їх експлуатації - ченців зобов'язали покинути будівлю до 29 числа.

Після цього намісник Лаври Павло влаштував публічну істерику, звинувативши українську владу в неповазі до УПЦ МП, а також прямо заявивши, що його монахи не зможуть так швидко вивезти все нажите з території комплексу.

Вже сьогодні на території Лаври Павло провів демонстративний збір своїх віруючих для спільної молитви. Серед парафіян був помічений боксер Олександр Усик.

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