Конституційний суд України ухвалив рішення про посилення соціального захисту військовослужбовців.
Про це повідомила представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.
Вона зазначила, що рішення про посилення соціального захисту військовослужбовців Суд ухвалив у справі за конституційною скаргою Поліщука Сергія Олексійовича щодо відповідності Конституції положень п. 4 ст. 16-3 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".
"Гарантії стосуються військовослужбовців, військовозобов'язаних або резервістів, яким встановлено інвалідність або ступінь втрати працездатності без встановлення інвалідності", - пояснила Совгиря.
Детальніше про зміст рішення КСУ буде повідомлено після його офіційного оприлюднення, додала депутат.