Гарантії стосуються військовослужбовців, військовозобов'язаних або резервістів, яким встановлено інвалідність або ступінь втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Конституційний суд України ухвалив рішення про посилення соціального захисту військовослужбовців.

Про це повідомила представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

Вона зазначила, що рішення про посилення соціального захисту військовослужбовців Суд ухвалив у справі за конституційною скаргою Поліщука Сергія Олексійовича щодо відповідності Конституції положень п. 4 ст. 16-3 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

"Гарантії стосуються військовослужбовців, військовозобов'язаних або резервістів, яким встановлено інвалідність або ступінь втрати працездатності без встановлення інвалідності", - пояснила Совгиря.

Детальніше про зміст рішення КСУ буде повідомлено після його офіційного оприлюднення, додала депутат.

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