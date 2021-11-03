Кремінь заявив, що отримує відповідні скарги й вже звернувся до місцевої влади.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до місцевої влади з вимогою привести у відповідність до правопису та вимог мовного закону назви низки населених пунктів.

Про це повідомляється на офіційному сайті мовного омбудсмена.

"Сьогодні я підписав декілька десятків звернень на керівників місцевих органів державної влади проханням привести у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону назви населених пунктів", - повідомив він в ефірі "Українського радіо".

Кремінь заявив, що отримує звернення зі скаргами на російськомовний характер назви деяких українських міст. Це, за його словами, суперечить мовному закону. Чиновник також уточнив, про які саме населені пункти йдеться.

Читайте такожСуд визнав законним перейменування проспекту Бандери та ще 4 вулиць Києва

"Це такі населені пункти, як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надєждівка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ та багато інших", - перерахував мовний омбудсмен. І додав, що деякі з них до перейменування радянською владою мали такі історичні назви, як Сіверський Донець, Гарбузинка чи Богопіль.

"У зв’язку із цим мають бути вжиті всі необхідні заходи щодо приведення географічних назв у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону. Це сприятиме забезпеченню функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності й національної безпеки", - заявив Тарас Кремінь.

Декомунізація в Україні

За даними Інституту нацпам'яті, в Україні за перші чотири роки в рамках декомунізації демонтували 2,5 тисячі пам'ятників і пам'ятних знаків, які пропагували тоталітарний режим.

Також було перейменовано майже тисячу населених пунктів і 25 районів, майже 52 тисяч топонімів. У тому числі - обласні центри. Кіровоград став Кропивницьким, а Дніпропетровськ - Дніпром.

Мовний закон в Україні

25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який 16 липня того ж року набув чинності.

Згодом Конституційний суд визнав мовний закон таким, що відповідає Основному закону.

Автор: Юрій Годован