Наразі накладати штрафи дозволено тільки на суб'єкти господарювання, в наступному році порушників зможуть карати персонально.

В Україні за час дії мовного закону досі не штрафували його порушників. Напередодні соціологи розповіли, що абсолютна більшість українців вважають українську мову своєю рідною.

Про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю сайту "Сьогодні".

Відсутність штрафів Кремінь пояснив проведенням "надзвичайно конструктивної роботи з людьми, які допустили помилку".

"Це стосується сфери обслуговування, власників інтернет-магазинів, представників органів поліції, вчителів, лікарів, депутатів місцевих рад, які визнають, що порушення були, але на майбутнє обіцяють бути максимально толерантними і шанобливо ставитися як до закону, так і до його виконання", - сказав він.

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Чиновник також поскаржився, що російська пропаганда зробила з нього "мовного інквізитора і карателя".

Як оформити мовне порушення

За словами мовного омбудсмена, для оформлення скарги порушення слід зафіксувати в письмовому вигляді, або як аудіо або відео.

"Законом визначено, що ми можемо складати акти про порушення. А у випадках, коли таких порушень протягом року буде декілька і вони матимуть системний характер, ми зможемо накладати штраф. З 16 липня 2022 року такі штрафи можуть бути накладені на кожного громадянина, який свідомо системно порушує мовне законодавство", - пояснив він.

До слова, сума штрафу коливатиметься від 5100 до 6800 гривень.

Як відомо, в даний час штрафи можуть накладатися на суб'єкти господарювання і конкретні заклади, що порушують закон про мову.

Мовний закон в Україні

25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який 16 липня того ж року набув чинності.

Згодом Конституційний суд визнав мовний закон таким, що відповідає Основному закону.

Автор: Юрій Годован