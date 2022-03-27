Щоб отримати виплату у квітні за березень, необхідно буде зареєструватись у органах соцзахисту до 15 квітня.

Прямі грошові виплати від держави внутрішньо переміщеним особам в Україні планують розпочати на початку квітня.

Про це сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна в ефірі телемарафону UAРазом.

Вона закликала людей реєструватися і не гаяти час.

Лазебна уточнила, що програма прямих виплат стосується не тільки тих, хто перемістився з регіону, де йдуть бойові дії, в інші регіони, а й тих, хто перемістився в межах однієї області, одного регіону.

"Чому людям потрібно реєструватися? Бо всі програми, які вже запроваджені урядом, які надалі будуть розширюватись, модернізуватись – вони всі будуть прив’язані до цього статусу внутрішньо переміщеної особи", – підкреслила Лазебна.

Міністр зазначила, що сьогодні вже люди можуть піти та зареєструватися в органах соціального захисту районних держадміністрацій, міських адміністрацій, районних у містах, сільських і селищних радах.

"Ми сьогодні розширили всі ці можливості для того, щоб людина прийшла в будь-який куточок, де є орган соціального захисту або уповноважена особа. У них у всіх є інструмент, як зареєструвати людину і надати їй довідку про те, що вона взята на облік. Трошки згодом, сподіваюсь на наступному тижні, люди зможуть це зробити та онлайн через портал "Дія", – сказала Лазебна.

За її словами, після реєстрації людині буде надана допомога на проживання в розмірі 2 тис. - 3 тис. грн на особу.

"Але люди знають, що березень вже закінчується і можуть не встигнути стати на облік, щоб отримати допомогу за поточний місяць. Ми подовжили строк реєстрації до 14 квітня. Люди зареєструються до 14 квітня, подадуть відповідні заяви і реквізити про свої банківські рахунки і отримають допомогу на проживання за повний березень місяць", – наголосила Лазебна.

Вона нагадала, що держава також запроваджує програму з компенсації громадам фактичних витрат за розміщення людей. А також програму виплати компенсацій людям, домогосподарствам, які у своїх приватних житлових будинках надали прихисток переміщеним людям.

"Переміщена особа отримає допомогу тільки на проживання – це 2 тис. грн на кожну особу, по 3 тис. грн на дитину і на людину з інвалідністю. А всі інші програми – будуть виплати громаді і людям, які надають своє житло, діляться своїми домівка для людей, що переїхали з зони бойових дій", – уточнила міністр.

Вона зазначила, що гроші вже виділені на програму виплат переміщеним особам на проживання.

"Далі залежить від того, як швидко органи соцзахисту будуть формувати заявки на фінансування. Ми почнемо виплати для людей десь на початку квітня. Ми так це передбачаємо та хочемо зробити", – сказала Лазебна.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд готує програму з будівництва тимчасового житла для переселенців з районів бойових дій.

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