Учні початкової школи можуть перейти на дистанційне навчання за бажанням батьків.

В Одесі з 15 березня через погіршення епідситуації учні 5-11 класів перейдуть на дистанційне навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила директор Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, зазначивши, що в місті загострюється ситуація з поширенням коронавірусу.

"Послухала доповідь на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки (директора Департаменту охорони здоров'я міськради) Олени Якименко. Кількість хворих у місті стрімко зростає. Люди втомилися, майже не дотримуються заходів безпеки. Плануємо, що з 15 по 19 березня 5-11 класи навчатимуться дистанційно", - зазначила Буйневич.

Відтак, з 22 по 26 березня для 1-11 класів буде оголошено канікули.

Класи початкової школи за рішенням батьків і вчителів також можуть перейти з 19 березня на дистанційне навчання.

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, за останню добу на COVID-19 захворіли 192 жителів Одеси, загалом по регіону зареєстровано 372 нових випадки захворювання.

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З початку пандемії, станом на 5 березня, в Одеській області зареєстровано 87 тис. 582 хворих COVID-19, з них 39 тис. 524 людини - жителі Одеси.

Коронавірус в Україні: адаптивний карантин

17 лютого Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 30 квітня 2021 року та встановив його адаптивну модель з чотирма рівнями епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України буде продовжено режим надзвичайної ситуації до 30 квітня і встановлено в цілому в країні або на території окремих регіонів "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівні епідемічної небезпеки.

26 лютого обласна комісія ТЕБ та НС вирішила з 27 лютого посилити карантинні обмеження в Чернівецькій області. Згідно з рішенням, з 27 лютого по 9 березня включно в області заборонена робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки; навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти; розважальних центрів. Також не дозволяється проводити масові заходи.

Крім того, посилений карантин уже введено з 22 по 28 лютого на Івано-Франківщині. У регіоні діють обмеження "червоної зони", громадський транспорт працює в режимі спецперевезень. Також на Івано-Франківщині створено 16 блок-постів для запобігання поширенню коронавірусу.

"Укрзалізниця" з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку та посадку пасажирів у цьому регіоні.

3 березня у Житомирській області запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Автор: Лариса Козова