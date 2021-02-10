За останні кілька місяців рівень задоволеності роботою органів влади у сфері боротьби з епідемією підвищився.

57% українців вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

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«57% опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом. 21% вважають їх надто м’якими (найбільше серед старшого покоління), 9% - навпаки надто жорсткими (молодь та середній вік)», - йдеться в результатах.

Вказується, що за останні кілька місяців спостерігається зростання кількості тих, хто оцінює заходи по боротьбі з епідемією як оптимальні.

Також за останні кілька місяців рівень задоволеності роботою органів влади у сфері боротьби з епідемією підвищився. 39% опитаних задоволені діяльністю президента у боротьбі з епідемією коронавірусу (57% - не задоволені). Діяльністю Міністерства охорони здоров’я задоволені 33%, не задоволені - 65%. Діяльністю Міністерства внутрішніх справ задоволені 29%, не задоволені - 61%. Діяльністю Кабінету міністрів задоволені 25%, не задоволені - 69%. Роботою Верховної Ради задоволені 20%, не задоволені - 75%.

***Опитування проводилось 6-8 лютого серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%

Коронавірус в Україні: що відомо станом на 10 лютого

В Україні за минулу добу виявлено 3 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 253 055 осіб, одужали – 1 092 376, померли 23 934 людей.

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Автор: Костянтин Гончаров