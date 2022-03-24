Президент додав, що це війна за незалежність, і ми зобов'язані перемогти.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що кожне зруйноване російськими окупантами місто Україна відбудує, а окупантів за кожен злочин буде притягнуто до відповідальності.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі президента.

"Вже місяць минув. Ми витримали у шість разів довше, ніж планував ворог, ніж російське командування доповідало російському президенту. Вони були впевнені, що Україна - це не держава. Вони були впевнені, що ми - це не народ. Вони обманули самі себе. Але нам немає до них справи. Це їхнє державне самогубство. А ми лише захищаємо своє життя, свою свободу, нашу власну державу, наших дітей, а значить - наше майбутнє", - сказав Зеленський.

Він додав, що це війна за незалежність, і ми зобов'язані перемогти.

"Кожне місто, яке героїчно чинить спротив, ми відбудуємо. За кожен злочин ми притягнемо окупантів до відповідальності. Житомир і Суми, Київ і Чернігів, Харків і Маріуполь, Волноваха і Миколаїв, Охтирка і Гостомель, Херсон і Одеса, Ізюм і Донецьк, і Луганськ, і Чорнобаївка... Усі наші люди будуть жити у вільній Україні після нашої перемоги, яка настане тим швидше, чим більше ми будемо всі у єдності", - зазначив глава держави.

Зеленський закликав українців усіма своїми діями наближати перемогу свободи та спонукати Росію шукати мир.

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