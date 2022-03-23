Ритуал складатиметься з трьох частин - перша пройде на одній з гір в Україні.

Українські маги і відьми почули заклик радника глави офісу президента Олексія Арестовича і збираються провести серію ритуалів на відсторонення від влади президента РФ Володимира Путіна, на його програш, а також на підтримку Збройних сил України.

Після того, як 22 березня Арестович звернувся до українських відьом у Facebook, магазин магії "Відьмин Котел" оприлюднив плани окультної спільноти щодо підтримки цієї ініціативи.

"31 березня, в 29 місячний день, день псування і прокльонів, ми, відьми України в співдружності із зарубіжними колегами, проведемо ритуал покарання ворога українського народу - Володимира Путіна", - йдеться в повідомленні.

Ритуал буде складатися з 3 частин. Перша пройде на одній з гір в Україні.

"Вже зібране коло з 13 відьом, вже заговорюються вівтарні ножі для принесення жертв Вищим Силам", - йдеться в повідомленні.

Друга частина ритуалу запланована на квітень, в слов'янській країні з підключенням іноземних колег. Якщо перша, як очікується, матиме відносно слабкий вплив на Путіна, то друга – значний. Також серед цілей обряду - надання підтримки українській армії.

"На перемогу нашого великого народу, на удачу, успіх і відкриття доріг! І нехай всі боги війни - Один, Тор, Перун - супроводжують нас!", - зазначають організатори.

Третя частина - кам'яний мішок для ворога - ізоляція, усунення від влади, втрата підтримки ближнім оточенням. Відкуп з чорними іконами від масових смертей і покаранням тих, хто в них винен.

Українські маги закликали своїх іноземних колег підтримати ініціативу і приєднатися до заходів.

Представник української окультної спільноти на умовах анонімності пояснив, що точні місця проведення обрядів прихоуються. Організатори побоюються не тільки протидії ворогів, а й втручання громадян, яким просто цікаво. Подробиці будуть повідомлятися тільки особисто, тільки між особисто знайомими людьми. Він закликав українців, не причетних до відправлення культів, не втручатися.

"Не варто ставитися до заходу, як до ворожого чи шкідливого для України. Наша мета - вразити ворога України Путіна і підтримати Збройні сили", - сказав він.

Крім того, він застеріг від глузливого або несерйозного ставлення до дійства.

"Зараз розвелося чимало "кухонних магів", як і "диванних воїнів", але це не скасовує той факт, що офіційно визнані світові релігії переслідували чаклунів і відьом, визнаючи тим самим дієвість цих ритуалів", - сказав представник спільноти.

Він нагадав, що практика застосування магії в бойових цілях широко відома в історії від Китаю до Америки.

"Не будемо заглиблюватися в стародавні історії. У них і справді за століття нанесено багато зайвого. Давайте згадаємо прокляття Текумсе, воно ж прокляття президентів США. Згідно з ним, кожен американський президент, обраний в певний рік, помре або буде убитий до закінчення терміну президентських повноважень. Прокляття діяло 7 колін. Першим, хто уникнув його - був Рейган, він був восьмим. Але на нього також був замах. Дев'ятим був Буш-молодший, який також уникнув замаху завдяки щасливій для нього випадковості. Навіть після завершення прокляття, його відлуння зачіпає послідовників через 200 років", - резюмував співрозмовник видання.