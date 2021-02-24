Раніше там також висів білборд СБУ, проте місяць тому його демонтували з невідомих причин.

СБУ вивісила перед російським посольством у Києві білборд з написом "Крим - це Україна".

Фотографію білборда опублікувала прес-служба СБУ на своєму Telegram-каналі.

"Просто фото, просто посольство РФ в Києві, просто констатація факту: Крим - це Україна», - йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

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На банері, встановленому біля будівлі дипмісії на столичному Повітрофлотському проспекті, також зображена емблема СБУ.

Нагадаємо, раніше під посольством країни-агресора Російської Федерації також був білборд, присвячений службовцям контррозвідки Служби безпеки України. Однак місяць тому його демонтували.

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Після цього у СБУ сказали, що не розбивали пам’ятну плиту загиблим бійцям «Альфи», як про це повідомив політолог Тарас Березовець.

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Автор: Денис Прядко