Ось так виглядає тепер білборд біля посольства РФ / фото СБУ / Telegram

СБУ вивісила перед російським посольством у Києві білборд з написом "Крим - це Україна".

Фотографію білборда опублікувала прес-служба СБУ на своєму Telegram-каналі.

"Просто фото, просто посольство РФ в Києві, просто констатація факту: Крим - це Україна», - йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

Читайте такожКількість населення України підтримує санкції проти Медведчука і пов'язує їх з його проросійською діяльністю

На банері, встановленому біля будівлі дипмісії на столичному Повітрофлотському проспекті, також зображена емблема СБУ.

Нагадаємо, раніше під посольством країни-агресора Російської Федерації також був білборд, присвячений службовцям контррозвідки Служби безпеки України. Однак місяць тому його демонтували.

Новини на тему:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко