За словами активіста, буквально годину тому скандальний білборд знесли і завантажили на автівку, але активісти заблокували їй дорогу.

У Києві під посольством країни-агресора Російської Федерації демонтували білборд, присвячений службовцям контррозвідки Служби безпеки України.

Про це на своїй сторінці у Facebook з місця події повідомив керівник підрозділу Муніципальної Варти Києва Сергій Бондар.

Читайте такожСкандал із затриманням ветеранки АТО: "Миротворець" показав, хто насправді брав участь в параді "ДНР" (фото)

За його словами, буквально годину тому скандальний білборд знесли і завантажили на автівку, але активісти заблокували їй дорогу.

Примітно, що білборд знесли саме у день пам’яті військовослужбовців, які героїчно загинули, обороняючи від російських окупантів Донецький аеропорт.

Нагадаємо, білборд, який встановили з нагоди Дня Росії, вже намагалися демонтувати у ніч на 7 липня 2020 року, але після скандалу повернули його на місце.

Новини на тему:

В лютому з сайту СБУ прибрали зображення пам'ятника козака-переможця, який вбиває двоголового змія на території Донбасу.

Пізніше в СБУ виправдалися, що фото скульптури козака зникло з сайту, "тому що зараз відбувається його технічне і дизайнерське оновлення".

25 серпня 2020 року у Києві в управлінні Центру спеціальних операцій СБУ "Альфа" демонтували плиту з іменами загиблих співробітників спецпідрозділу.

Після цього у СБУ сказали, що не розбивали пам’ятну плиту загиблим бійцям «Альфи», як про це повідомив політолог Тарас Березовець.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН