За цей місяць Кримська правозахисна група зафіксувала 16 нових кримінальних справ стосовно жителів Криму за ст. 328 КК РФ (ухилення від служби в Збройних силах РФ) та 10 нових вироків, винесених за цією статтею.

У грудні проти жителів окупованого Росією Криму винесли рекордну кількість вироків за відмову служити в російській армії.

Читайте такожПрикордонники не впустили в Україну російську блогеркуПро це повідомляється в щомісячному звіті за результатами моніторингу ситуації на півострові, опублікованому на сайті Кримської правозахисної групи (КПГ).

Так, КПГ у грудні зафіксувала 16 нових кримінальних справ стосовно жителів Криму за ст. 328 КК РФ (ухилення від служби в Збройних силах РФ) та 10 нових вироків, винесених за цією статтею.

Три вироки винесли в підконтрольному Кремлю "Кіровському райсуді" ("судді" Георгій Церцвадзе і Ігор Дегтярьов), чотири - в "Ленінському райсуді Севастополя" ("судді" Анатолій Василенко, Ганна Гуло і Андрій Грачов) й по одному - в "Гагарінському райсуді Сімферополя" ("суддя" Наталія Книш), "Бахчисарайському райсуді" ("суддя" Василь Кошелєв) і "Центральному райсуді Сімферополя" ("суддя" Олександр Воронов).

"Це найбільша кількість справ і вироків, зафіксованих за місяць за весь період окупації. Всього на кінець грудня КПГ зафіксувала 163 кримінальні справи за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд до "судів" Криму. За 153 із них уже винесено вирок, ще 10 перебувають на стадії розгляду", - розповіли в КПГ.

Правозахисники нагадують, що примус жителів Криму до служби в збройних силах держави-окупанта, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської конвенції).

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Автор: Антоніна Доломанжи