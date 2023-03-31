Нардепи наголошують, що цей документ суперечив принципам забезпечення нацбезпеки.

До Конституційного суду звернулись 49 депутатів з проханням перевірити відповідність конституційності угоди між Україною і Росією щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави.

"До Конституційного суду 31 березня надійшло конституційне подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої Законом України від 27 квітня 2010 року №2153-VI "Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з перебування флоту Російської Федерації на території України", - йдеться у прес-службі КСУ.

Як зазначається, ця угода не відповідає частині сьомій статті 17 Основного Закону України і суперечить принципам забезпечення нацбезпеки. Нардепи також наголошують на відсутності нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту.

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Перебування російського флоту в Україні - що це за угода

Ця угода була підписана 21 квітня 2010 року в Харкові колишнім президентом України Віктором Януковичем і колишнім президентом країни-агресора Дмитром Медведєвим. Цим документом продовжили термін перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на п’ять років, якщо будь-яка сторона не висловить своєї думки.

Однак вже після спроби анексії Криму Рада Федерації РФ 1 квітня 2014 року в односторонньому порядку розірвала угоду.

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