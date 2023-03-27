При цьому остання атака не принесла результатів.

Останній атака надводних безпілотників у Севастополі, судячи з інформації з відкритих джерел, не принесла результатів. Однак використання цих дронів обмежує операції Чорноморського флоту РФ.

Такими висновками поділилися у британській розвідці у свіжому звіті про війну в Україні. У ньому сказано: "22 березня 2023 року щонайменше три надводні кораблі без екіпажу (USV) і один повітряний апарат без екіпажу, за повідомленнями, намагалися завдати удару по російській військово-морській базі в Севастополі в окупованому Криму. За повідомленнями з відкритих джерел, один USV був зупинений оборонними бонами, а два були знищені в гавані. Російські офіційні особи заявили, що жодне російське судно не постраждало".

Як підкреслили в британській розвідці, попередня аналогічна атака дозволила пошкодити мінний тральщик "Іван Голубець" і фрегат "Адмірал Макаров". При цьому експерти не стверджують, що безпілотники застосовує Україна, адже наша держава не брала на себе відповідальність за операції в Севастополі.

Відео дня

"Незважаючи на те, що нові атаки, швидше за все, не завдали шкоди будь-яким військовим об'єктам, загроза USV, ймовірно, продовжує стримувати операції Чорноморського флоту Росії", — підсумували в британській розвідці.

Застосування морських дронів на війні: остання інформація

Відео зі спробою прориву надводних дронів в Севастопольську бухту з'явилося 24 березня, а атака відбулася на два дні раніше. У ролику видно, як один з безпілотників був зупинений бонами на вході в гавань.

Перше застосування окупантами морських дронів зафіксували в лютому. Вони атакували опори мосту в Затоці.

Литовці зібрали кошти на три надводних безпілотника для ЗСУ. Загальна сума перевищила $750 тисяч.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ потрібен флот морських дронів, який дозволить знищувати ворожі кораблі та убезпечити населення від ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: