Цього року у місті буде 78 точок прийому, розміщені вони в усіх районах.

Із 2 до 31 січня в Києві працюватимуть 78 пунктів прийому новорічних дерев. Про це інформує офіційний портал Київської влади.

Зазначається, що кількість пунктів збільшили майже вдвічі у порівнянні з минулим роком. Локації облаштують у парках і скверах столиці, а також на території комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств.

Усі зібрані ялинки та сосни підуть на екологічну утилізацію для подальшого використання в зеленому господарстві міста. Дерева подрібнюють на щепу і згодом використовують для мульчування лунок молодих дерев, щоб зберегти вологу ґрунту влітку і захистити від перемерзання коренів рослин у холодну пору року.

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Звертається увага, що до утилізації приймають лише живі дерева без декоративних прикрас.

У КО "Київзеленбуд" нагадують, що з картою пунктів прийому новорічних дерев можна ознайомитися на сайті об’єднання. В пункти, навпроти яких не вказаний графік роботи, можна здати дерева в будь-який час, окрім комендантської години.

Підготовка до новорічних свят у Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Києві 5 грудня запрацювали офіційні ялинкові ярмарки. Кияни зможуть до 31 грудня придбати новорічні дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств.

Також стало відомо, скільки коштує жива новорічна ялинка у Києві. Ціна на найдешевше новорічне дерево - набірну ялинку заввишки близько метра стартує від 250 гривень. За вищу ялинку доведеться сплатити від 350 гривень.

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