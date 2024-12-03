Зазначається, що санкція вдарить по кишені.

Українці можуть отримати штраф за купівлю або збут ялинки без документів, що підтверджують її легальність. Заплатити доведеться від 510 до 1700 гривень.

Пресслужба Державної екологічної інспекції у Facebook повідомила, що, купуючи нелегальну ялинку, українці ризикують:

порушити природоохоронне законодавство;

отримати штраф від 510 до 1700 гривень;

сприяти незаконному вирубуванню.

При цьому кодекс України "Про адміністративні правопорушення" визначає штрафи за порушення, зокрема:

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порушення порядку використання лісофонду: для громадян - від 102 до 238 гривень, а для посадових осіб - від 170 до 272 гривень;

незаконне вирубування дерев або чагарників: для громадян - від 510 до 1020 гривень, а для посадових осіб - від 2550 до 5100 гривень.

купівля та збут ялинок без документів - штраф у розмірі від 510 до 1700 гривень із конфіскацією товару.

Як перевірити ялинку

На зрізі кожної ялинки має бути встановлений чип з унікальним штрих-кодом, який підтверджує походження дерева з лісового господарства і гарантує, що дерево заготовлено з дотриманням вимог законодавства.

Крім того, у продавця мають бути документи, що підтверджують законність вирубки та продажу ялинок.

Також не краще зберегти чек або інший документ, що підтверджує оплату, тому новорічне дерево краще купувати на офіційних ялинкових ринках.

Новорічні ялинки в Україні - останні новини

З 5 грудня в Києві працюватимуть офіційні ялинкові ярмарки, які відкриватимуть поступово.

Таким чином кияни зможуть до 31 грудня придбати новорічні дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств. Продаж здійснюватимуть комунальні підприємства, підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

Міська влада оприлюднила адреси локацій офіційних ялинкових майданчиків у всіх 10 районах Києва.

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