Дмитро Кулеба привітав дану ініціативу цих держав.

45 країн ОБСЄ будуть залучені до вирішення проблеми примусового вивезення Росією українських дітей.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Тwitter. Він привітав дану ініціативу цих держав.

"Нам потрібні рішучі спільні дії, щоб припинити цю практику геноциду, повернути дітей в Україну та забезпечити притягнення винних до відповідальності", - зазначив Кулеба.

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Вивезення Росією дітей з України - деталі

На даний момент Україні відомо про понад 19,5 тис. депортованих до Росії українських дітей.

Також відомо, що на тимчасово окупованій території та в Росії перебувають близько 4 390 статусних дітей, до яких належать діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

28 березня віце-прем'єр - міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала росіян не всиновлювати вкрадених з України дітей.

Вона зазначила, що вивозити з України дітей-сиріт і передавати їх на усиновлення російським громадянам – це "незаконно і підло". При цьому додала, що особливо бридко, коли люди ще й публічно вихваляються тим, що всиновили вкрадених в Україні дітей. Вона нагадала так званим "прийомним батькам" і "опікунам", що їм доведеться відповідати.

Також Верещук повідомила, що особи цих росіян не є великим секретом ні для українських, ні для міжнародних правоохоронних органів.