Вона заявила, що Україні відомі їх особи.

Віце-прем'єр - міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає росіян не всиновлювати вкрадених з України дітей.

"Вивозити з України дітей-сиріт і передавати їх на усиновлення російським громадянам – це незаконно і підло. Особливо бридко - це коли люди ще й публічно вихваляються тим, що всиновили вкрадених в Україні дітей. В черговий раз нагадую всім російським так званим "прийомним батькам" і "опікунам": вам рано чи пізно доведеться відповідати. Так само, як і причетним російським чиновникам – великим і маленьким", - написала Верещук Telegram-каналі.

Також вона повідомила, що особи цих росіян не є великим секретом ні для українських, ні для міжнародних правоохоронних органів."Наприклад, жителі Московської області Ірина Рудницька, Катерина Тріполець, Денис Тріполець, Михайло Сєріков, Марина Марченко і т.п. йдеться про багато десятків російських громадян, які чомусь вирішили, що їм дозволено всиновлювати вкрадених з України сиріт", - зазначила Верещук.

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Вона настійно рекомендує російським громадянам не всиновлювати українських сиріт, яких незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України.

"Від російських посадових осіб в черговий раз вимагаю передати українській стороні всіх наших дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", - наголосила віце-прем'єр.

Вивезення дітей з України

Як повідомляв УНІАН, на даний момент Україні відомо про понад 19,5 тисяч депортованих до Росії українських дітей.

У лютому россійский президент Путін заявив, що у Російській Федерації зростає кількість звернень з приводу усиновлення дітей з окупованих територій України.

Відомо, що дитячий омбудсмен РФМарія Львова-Бєлова незаконно усиновила хлопчика, якого російські загарбники вивезли з окупованого Маріуполя.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна і уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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