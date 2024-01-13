За словами міністра закордонних справ, всі країни "Групи семи" та Євросоюзу мають вжити рішучих заходів щодо припинення постачання до РФ товарів подвійного призначення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у суботу, 13 січня, зустрівся у Києві з головою МЗС Франції Стефаном Сежурне. На спільному брифінгу Кулеба, зокрема, закликав країни-члени G7 та Європейського Союзу вжити рішучих заходів щодо припинення постачання до Росії товарів подвійного призначення.

"До Франції в цьому питанні найменше претензій, але я хочу скористатися нагодою та закликати всі країни "Групи семи" та ЄС врешті-решт почути Україну та вжити рішучих заходів, щоб перекрити постачання в Росію товарів, які містять ці компоненти", – сказав голова українського МЗС.

Він уточнив, що країна-агресор використовує пральні машинки, мікрохвильовки та інші побутові прилади не для прання та приготування їжі, а для вилучення з них окремих запчастин для того, щоб потім вмонтувати їх у свої ракети і вбивати українців.

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"Списки компонентів, які ми знаходимо в збитих російських ракетах, ми регулярно передаємо партнерам", – зазначив Кулеба.

У свою чергу Сежурне заявив, що Франція налаштована посилювати можливості України виготовляти зброю.

"Ми налаштовані спільно посилювати спроможності України виготовляти системи озброєння на своїй землі і готові приходити до вас на допомогу в цій царині", - сказав голова французького зовнішньополітичного відомства.

Допомога Франції Україні - останні новини

Франція почне тренувати українських пілотів на винищувачах F-16. Перші льотчики мають прибути на початку 2024-го року. Після підготовки у Франції вони навчатимуться на курсах, організованих іншими партнерами.

Раніше УНІАН повідомляв, що Франція та Велика Британія зробили заяву щодо допомоги Україні. Зокрема, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна зазначила, що "пліч-о-пліч із самого початку наші дві країни працюють разом, щоб гарантувати, що російська агресія стане провалом".

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