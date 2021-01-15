Карантин в Україні діє до 24 січня.

В Україні під час локдауну не продають непродовольчі товари, у тому числі шкарпетки, тому відповідна заборона є складовою стратегії по боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль в ефірі каналу "Україна 24", пише "Сьогодні".

Шмигаль пояснює: це необхідно, щоб розірвати ланцюжок заражень, а в людей буде менше приводів виходити з дому.

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"Завдання локдауну – зменшити мобільність населення. Це ключова фраза ... Стоїть питання – дати можливість людям бути вдома і не мати спокуси вийти з дому. З будинку потрібно виходити за продуктами і за ліками", – розповів він.

В інших випадках, як зазначив Шмигаль, потрібно бути немобільними, іншого шляху в світі не існує.

"Їжа і ліки – це речі, за якими є необхідність виходити. Все інше, все інше не може продаватися ... Зараз це проходить вся Європа, весь світ", – додав він.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

Міністерство охорони здоров'я планує перейти до адаптивного карантину після закінчення січневого локдауну.

У Кабміні кажуть, що посилений карантин спрямований знизити динаміку захворюваності на коронавірус та спокійно ввійти у процес вакцинації.

За даними ЗМІ, карантинні обмеження в Україні будуть збережені після завершення січневого локдауну й триватимуть упродовж усього поточного року.

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Автор: Юрій Годован