В Україні діє посилений карантин / фото УНІАН

В Україні під час локдауну не продають непродовольчі товари, у тому числі шкарпетки, тому відповідна заборона є складовою стратегії по боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль в ефірі каналу "Україна 24", пише "Сьогодні".

Шмигаль пояснює: це необхідно, щоб розірвати ланцюжок заражень, а в людей буде менше приводів виходити з дому.

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"Завдання локдауну – зменшити мобільність населення. Це ключова фраза ... Стоїть питання – дати можливість людям бути вдома і не мати спокуси вийти з дому. З будинку потрібно виходити за продуктами і за ліками", – розповів він.

В інших випадках, як зазначив Шмигаль, потрібно бути немобільними, іншого шляху в світі не існує.

"Їжа і ліки – це речі, за якими є необхідність виходити. Все інше, все інше не може продаватися ... Зараз це проходить вся Європа, весь світ", – додав він.

Локдаун в Україні: що відомо

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Автор: Юрій Годован