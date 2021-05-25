Зазначимо, наразі законодавчих обмежень за кількістю реєстрацій на площу житла – немає.

У Києві виявили квартиру по вулиці Максима Берлинського, площею близько 30 кв м, в якій прописано більше тисячі осіб. Ще в одній квартирі по вулиці Кудряшова – 740 осіб.

Як розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов на своїй сторінці у Facebook, подібних «густонаселених» квартир у Києві більше сотні. Столична влада планує найближчим часом перевірити усі подібні квартири-мурашники, де зареєстровано аномальну кількість людей.

«Це окремий, напівлегальний бізнес. Його наслідок для держави – збільшення нелегальних мігрантів, узаконення іноземних кримінальних елементів та надання їм права постійного проживання в Україні, а також запис у «кияни» мешканців інших регіонів. Діти цих мешканців займають місця ваших малюків у дитячих садочках та школах. Вони отримують соціальні, медичні та транспортні пільги. Створюють додаткове навантаження на місцевий бюджет. Їхні голоси використовуються для маніпуляцій на виборах», – розповів заступник Кличка.

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Крім того, такі реєстрації унеможливлюють мобілізацію призовників. Місцева влада планує це припинити, проте є юридичні нюанси - законодавчих обмежень за кількістю реєстрацій на площу житла – немає, як і норми, яка б зобов’язувала особу там проживати.

«Вихід – загальне скасування інституту реєстрації (прописки) і прив’язка всіх адміністративних сервісів до фактичного місця проживання, – вважає столичний чиновник. – Поки законодавець це не врегулював, будемо діяти по-іншому. Київська міська державна адміністрація домовилась разом зі Службою безпеки України, Державною міграційною службою та податковими органами організувати спільні точкові «удари» по місцях масової реєстрації».

Зокрема, столична влада перевірить:

скільки за такими адресами зареєстровано дітей і чи фактично вони проживають там разом з батьками;

чи отримують власники таких квартир допомогу по безробіттю;

чи сплачують мешканці цих квартир податки за свою фактичну діяльність, а їхні господарі – за надання своїх послуг, або за надання в оренду майна;

чи розраховуються усі ці жителі за комунальні послуги, наприклад, з вивезення сміття;

чи проживають фактично за цими адресами іноземні «гості», які мають відповідні посвідки.

«До того ж ми розпочинаємо активну роз’яснювальну роботу серед населення – адреси всіх цих квартир вже розвішані в кожному ЦНАПі міста і невдовзі будуть у директорів усіх шкіл та дитсадків Києва», – резюмував Усов.

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Автор: Вікторія Гордієнко