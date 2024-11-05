Велику кількість з виявлених активів фігуранти отримали під час повномасштабної війни РФ проти України та оформили на родичів.

В Україні знайдено перші активи п’ятьох хабарників та їхнього оточення, які були залучені до корупційних схем по підробці медичної документації для отримання ухилянтами статусу інваліда для уникнення мобілізації.

Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Йдеться про активи працівників лікарських установ, районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), ВЛК та Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Зокрема, знайдено 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості. Серед житлової нерухомості - будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси. Також йдеться про 30 автівок, серед яких автомобілі преміального класу - Lexus, Tesla.

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Крім того знайдено 140 земельних ділянок (з цільовим призначенням, зокрема, для житлового будівництва, для ведення сільськогосподарського виробництва, для садівництва); корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн (у тому числі в підприємстві енергетичної галузі, будівельній компанії); мільйони гривень на рахунках в банках; зброю.

Голова АРМА Олена Дума повідомила, що "велика кількість" з виявлених активів була набута фігурантами під час повномасштабної війни РФ проти України та оформлена на близьких їм осіб. При цьому вона наголосила, що це лише початок, бо Нацагентство вже подало запити до десятка банківських установ для виявлення активів фігурантів кримінального провадження як в Україні, так і за кордоном.

Тепер в АРМА очікують на відповідні ухвали судів про передачу вказаних активів в управління Нацагентства.

В повідомленні не зазначається про самеикого з фігурантів йде мова.

Корупція серед працівників МСЕК

Нещодавно Україну сколихнув скандал, коли у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи під час обшуків вилучили майже $6 млн у різних валютах. Вдома у неї пачкам валюти були щільно наповнені меблеві полиці. В ході слідчих дій знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку - у шафах, шухлядах.

У ДБР повідомляли, що 3 та 4 жовтня 2024 року правоохоронці провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовиці та її близьких родичів.

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