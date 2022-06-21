Арестович заявив, що до ЛГБТ ставиться "як до людей з девіаціями".

Громадська організація KyivPride виступила з вимогою звільнити позаштатного радника голови ОПУ Олексія Арестовича після його заяв про "пропаганду ЛГБТ".

З відповідною вимогою вони виступили в Twitter, запустивши також тег #ЗвільнитьАрестовича.

"Я багато разів казав, не приховуватиму, до ЛГБТ я ставлюся, як до людей з девіаціями. З відхиленнями від норми поведінки. Я в цьому сенсі консерватор, інша справа - що я точно проти їх переслідування. Я вважаю, що людина завжди повинна бачити в іншій людині перш за все людину. І ставитися як до людини, якщо тільки та не займається розбещенням суспільства або інших людей. І не скоює злочинів. Я до ЛГБТ ставлюся нормально, а до пропаганди ЛГБТ - вкрай жорстко", - заявив він в одному з прямих ефірів 19 червня.

KyivPride різко засудила таке висловлювання Арестовича і закликала звільнити його.

"Це ми до вас ставимося зі співчуттям, бо бути гомофобним "рускім міром" в Україні – ось це і є девіація і відхиленням від норми. Ми проти псевдонаукової пропаганди Арестовича. Закликаємо Володимира Зеленського і Офіс президента звільнити цю людини з посади Радника. Це питання в суспільстві давно назріло. Подібна риторика від представників влади неприпустима, якщо ми хочемо бути в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Крім тега #ЗвільнітьАрестовича, що набирає популярність в соцмережі, організація також заявила про плани зробити відповідну петицію.

Арестович в коментарі "Страні" відповів на вимоги активістів так: "Так а що тут коментувати? То активісти, то активісти ЛГБТ. Я їх погано розрізняю".

Ймовірно, це відсилання до його заяви про активістів, яку також зустріли критикою в соцмережах. Тоді Арестович заявив, нібито будь-яка сфера в Україні успішна, поки там немає активістів.

"Українська культура вражає та захоплює. Доти, поки туди не допустили активістів. В світі нема жодної людини, яка б відчула українську музику та не захопилася. Тому, що там немає активістів. Україна домінує у кіберспорті - активісти ще не добралися. Агро інновації, банкінг, електронна держава, навіть, Збройні Сили - ми демонструємо світові зразки від яких він шаленіє та бажає дотягнутися. Поки там нема активістів. Сучасна українська література гарна там, де зуміла відстояти себе від активістів", - висловився радник глави ОПУ.

Також Арестович прокоментував звинувачення KyivPride на своїй сторінці в Twitter.

Він опублікував своє фото в образі Люсі Зайцевої, в якому Арестович (актор за фахом) з'явився в кінострічці "Не бійся, я поруч" 2013 року. Він жартома заявив, що нібито його переслідують, і зажадав толерантного ставлення до себе.

"Подивіться на це фото і ви зрозумієте - хто має бути обурений по-справжньому", - заявив він.

Вас також можуть зацікавити новини: