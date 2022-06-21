Радник глави ОП додав, що в результаті ударів ВСУ по острову Зміїний російський флот опинився в дуже неприємній ситуації.

Після удару українських військових по захоплених окупантами бурових вишках у Чорному морі Росія в якості відповіді може завдати удару "по центрах прийняття рішень у Києві".

Про це в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович

У зв'язку з цим він закликав жителів столиці, зокрема Печерського та інших центральних районів, не ігнорувати сигнали тривоги найближчими днями.

Арестович розповів, що після того, як Росія окупувала Крим і вкрала "вишки Бойка" у 2014 році, вона розмістила там засоби ППО і радіолокаційної розвідки, а також особовий склад берегової охорони одного з кримських підрозділів.

Радник голови ОП додав, що на платформах перебували 109 осіб, більшість із яких - військові.

Також Арестович додав, що сьогодні вранці було накрито багато цілей на острові Зміїний. "Там було задимлення по повній. Дуже гарне велике задимлення. Настільки задимилося, що кількість втрат поки складно оцінити", - сказав він.

Арестович також зазначив, що в результаті ударів ВСУ по острову Зміїний російський флот опинився в дуже неприємній ситуації.

"Повністю змінилися правила гри на морі. Їм зараз потрібно оговтатися від шоку і знайти добровольців на доставку вантажів і боєкомплекту на Зміїний", - додав він.

Удар по "вишках Бойка": що відомо

Як повідомляв УНІАН, Збройні Сили України завдали удару по бурових установках присвоєного Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка". Тепер Росія не зможе видобувати газ в українському Чорному морі.

Після цього депутат Держдуми від окупованого РФ Криму Михайло Шеремет пригрозив Україні ударами у відповідь. За його словами, атака українських військових "розв'язала Росії руки" і що скоро "будуть завдані удари у відповідь по центрах прийняття рішень".

Нагадаємо, РФ захопила бурові платформи в 100 км від Одеси і 150 км від Криму в 2014 році. Окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

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