Втрата міста стала черговою політичною невдачею для російського керівництва.

Лиман — це важливий населений пункт на фронті. Його контроль дозволяє використовувати ключовий автомобільний переїзд через Сіверський Донець, за яким окупанти намагаються вибудувати нову лінію оборони. Втрата міста також завдала політичного удару: чиновники стали сильніше критикувати військове керівництво.

Такими висновками поділилися представники британської розвідки у свіжому звіті про війну в Україні.

"1 жовтня 2022 року російські сили в місті Лиман Донецької області відступили перед обличчям українського наступу. Лиман, ймовірно, захищали недоукомплектовані підрозділи Західного і Центрального військових округів Росії, а також контингенти добровільно мобілізованих резервістів. Сили, ймовірно, зазнали важких втрат при відході по єдиній дорозі з міста, все ще залишалася в руках росіян", — повідомили в британській розвідці.

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У звіті зазначили, що Лиман має значення в оперативному відношенні, оскільки дає контроль над ключовим автомобільним переїздом через Сіверський Донець. Росіяни намагаються закріпитися за річкою і вибудувати нову лінію оборони. А ЗСУ тепер зможуть перекидати техніку і ресурси на правий берег.

"Відхід Росії з Лиману також являє собою значну політичну невдачу, оскільки він розташований в межах Донецької області, регіону, який Росія нібито прагнула "звільнити" і намагалася незаконно анексувати. Виведення військ призвело до нової хвилі публічної критики військового керівництва Росії з боку високопоставлених чиновників", — додали експерти.

У британській розвідці вважають, що ця тенденція буде наростати. ЗСУ продовжать звільняти тимчасово окуповані території, а командування армії будуть все більш люто звинувачувати в поразках.

Звільнення Лиману: основні подробиці

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив, що прапор нашої держави повернувся в Лиман. Він також анонсував звільнення інших населених пунктів на Донбасі протягом наступного тижня.

На думку глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, після Лиману ВСУ звільнять Кремінну. А далі війська можуть рушити в бік "трикутника" міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне.

У Пентагоні відзначили важливість деокупації Лиману. Як повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін, місто розташовувалося поперек ліній постачання, які рашисти використовували для перекидання військ і техніки на південь і захід. Відсутність цих маршрутів створить складнощі для ворога.

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