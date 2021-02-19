Блогер закликав батьків вибачитися за поведінку своєї доньки.

15-річна киянка Ліза Леоненко, котра напередодні потрапила у мовний скандал, образивши україномовних громадян записаним у TikTok відео, виявилась донькою державного службовця.

Про це у YouTube розповів блогер та журналіст Мирослав Олешко.

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Посилаючись на дані НАЗК, Олешко зазначив, що батько дівчинки працює у Державній службі спецзв’язку та захисту інформації України.

Водночас матір дитини – Ніна Леоненко – володіє мережею «Паніні-гриль». Олешко закликав батьків вибачитися за поведінку своєї доньки, а українців – бойкотувати їхній бізнес.

«Російськомовні кияни виходили на Майдан за свободу. Російськомовні кияни їхали на Донбас захищати нашу землю. На фронті у нас, а я в окопах бував, зараз перебуває 80% російськомовних хлопців, які спокійно розмовляють з україномовними. І жоден російськомовний такого не скаже. Таке скаже тільки той, хто ненавидить свою Батьківщину», – зазначив блогер.

Що відомо про скандал

Блогер з TikTok maybe_lizaaaaa записала відео, в якому образливо висловилася про українську мову. Ролик викликав негативну реакцію в соцмережах.

У відео вона розповідає, що близько місяця тому виставила відео, в якому розповіла, що не любить українську мову. Дівчина зазначила, що її "дуже дратує ця мова, особливо її звучання".

"Та всрал* *сь мені ваша мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо на ній розмовляти. Щоб ви розуміли наскільки я негативно ставлюся до української мови, я не буду дружити з тією людиною, яка розмовляє українською", - розповіла Леоненко.

Мовний закон в Україні: що відомо

В Україні з 16 січня набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Відповідно до статті 30 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари, послуги українською мовою. За порушення цього положення передбачені штрафи.

Цей закон Верховна Рада прийняла 25 Квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно.

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Автор: УНІАН