Місцями в чергах стоять до сотні людей.

У Києві ввечері в середу на багатьох зупинках транспорту утворилися масштабні черги через обмеження на кількість пасажирів у салонах маршруток. Як відомо, під час локдауну можна заповнювати не більше половини сидячих місць.

Видання "РБК-Україна" опублікувало фото черг на Лівому березі. Біля станції метро "Лівобережна" черга налічувала близько ста осіб, на "Чернігівській" на маршрутку чекало дещо менше пасажирів.

У багатьох маршрутках висять оголошення, які інформують про допуск в салон не більше 11 пасажирів.

Як пише "Сьогодні", значна черга також утворилася біля станції "Позняки". Люди починають збиратися на виході з цієї станції.

Карантин у Києві: посилення обмежень

З 23 березня Київ знаходиться у "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

"Червона" зона передбачає ряд обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах.

У Києві вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, однак він буде працювати з низкою обмежень. Зокрема - транспортні засоби мають бути заповнені лише на 50% місць.

У Держспоживслужбі заявили, що в Києві перевірятимуть приватних перевізників на предмет дотримання норм карантину про перебування в салоні обмеженого числа пасажирів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован