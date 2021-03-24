У Києві ввечері в середу на багатьох зупинках транспорту утворилися масштабні черги через обмеження на кількість пасажирів у салонах маршруток. Як відомо, під час локдауну можна заповнювати не більше половини сидячих місць.
Видання "РБК-Україна" опублікувало фото черг на Лівому березі. Біля станції метро "Лівобережна" черга налічувала близько ста осіб, на "Чернігівській" на маршрутку чекало дещо менше пасажирів.
У багатьох маршрутках висять оголошення, які інформують про допуск в салон не більше 11 пасажирів.
Як пише "Сьогодні", значна черга також утворилася біля станції "Позняки". Люди починають збиратися на виході з цієї станції.
Карантин у Києві: посилення обмежень
- З 23 березня Київ знаходиться у "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.
- "Червона" зона передбачає ряд обмежень на території, яка підпадає під її дію.
- Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах.
- У Києві вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, однак він буде працювати з низкою обмежень. Зокрема - транспортні засоби мають бути заповнені лише на 50% місць.
- У Держспоживслужбі заявили, що в Києві перевірятимуть приватних перевізників на предмет дотримання норм карантину про перебування в салоні обмеженого числа пасажирів.
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