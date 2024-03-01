У мережі гуляють ролики, як українських чоловіків "відловлюють" на вулицях для відправки на фронт. Але важливо врахувати масштаб явища.

Відео, що гуляють інтернетом, де українських чоловіків хапають на вулиці для мобілізації, - поодинокі інциденти. Масштаб явища цілеспрямовано перебільшують російські "тролі", заявило виданню The Times джерело в СБУ.

За його словами, у росіян стоїть завдання - створити враження, ніби така ситуація з мобілізацією відбувається масово по всій Україні.

Голова Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю The Times зазначив, що російські агенти щотижня публікують 166 мільйонів постів із дезінформацією через фейкові акаунти в соціальних мережах. Ці публікації спрямовані на підрив рішучості українців продовжувати боротьбу. За словами Данілова, мішенню російської дезінформації є, зокрема, жіночі групи в соцмережах по всій країні.

Відео дня

"[Вони] безпосередньо цитували російську пропаганду із соціальних мереж", - сказало джерело видання, наводячи приклад того, як на плакаті було написано "мобілізація незаконна, тому що Україна не оголосила війну Росії".

Мобілізація в Україні: скандальні випадки

Як писав УНІАН, у серпні мобілізований з Одеської області помер у перший день служби. У соціальних мережах місцеві жителі повідомили, що помер 29-річний Борис Глушак, який мав інвалідність із дитинства. Люди звинувачують у смерті чоловіка військкомат і лікарів "оптимізованої ВЛК", які за 20 хвилин "обстежили" Глушака і визнали придатним до служби.

Також ми розповідали про гучний скандал в Одесі в грудні минулого року, коли нібито "представники ТЦК" приїхали на швидкій і силою відвезли чоловіка в невідомому напрямку. Згодом з'ясувалося, що до мобілізаційних процесів цей епізод не мав жодного стосунку.

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