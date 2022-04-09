Переправлення призовників через кордон України відбувалося при сприянні службових осіб одного із митних постів Львівської митниці.

Львів'янин незаконно переправляв чоловіків призовного віку за кордон. За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури його затримали.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний організував схему незаконного переправлення призовників через кордон України при сприянні службових осіб одного із митних постів Львівської митниці. Для цього він створив Telegram-канал, у якому пропонував за 2100 доларів США отримати пакет документів, які давали право перетину кордону військовозобов’язаним чоловікам.

Справу розслідують за ч. 3 ст. 332 КК України. Чоловіка вже затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання частини неправомірної вигоди.

За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи. Заходи з викриття проводилися слідчими Територіального управління ДБР, за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Закарпатті жінка намагалася провезти чоловіка через кордон у багажнику Lexus.

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